Impensada traición: Una amiga de Mariana Nannis filtró un audio y reveló el peor secreto de su vida

Mientras el proceso judicial contra su ex, Claudio Paul Caniggia, sigue adelante, Mariana Nannis sufrió dos reveses en una sola tarde.

Mientras todo parece indicar que Alex y Charlotte se están acercándose a una posible reconciliación con su padre después de años de distanciamiento, en las últimas horas irrumpió en los medios una amiga de la ex de Caniggia, dejando al descubierto un impactante secreto.

Fue Soraya quien se comunicó con Luis Ventura en medio del aire de A la tarde (América TV), dejando expuesto el modus operandi de la rubia. “Caniggia y Mariana dejan debiendo en los mejores hoteles. Mariana nunca estuvo en la Argentina, nunca. Apenas puede salir de su casa”, fueron las primeras palabras que se oyeron desde el celular del periodista del programa de Karina Mazzocco.

Revelaron la sorprendente "traición" de Alex y Charlotte Caniggia a Mariana Nannis: "En los próximos días..."

“Yo ya tuve varias agarradas con ella. La conozco de la infancia, toda mi vida. A mí me llamaron del juzgado, otra vez para atestiguar, y lo voy a hacer por mi amiga, pero yo le digo la verdad y a ella no le gusta que yo le diga la verdad”, agregó contundente sobre la causa que Mariana Nannis le inició al Pájaro Caniggia por abuso sexual.

Y refiriéndose al ex futbolista, la mujer aseguró: “Él no tiene tanta plata como ella piensa. Bueno, que viva en una fantasía. Según Winograd, Burlando (ex abogado del ex delantero de la Selección) está desesperado porque no está viendo un peso de Caniggia”.

¿Estaba drogada?: Tini Stoessel rompió el silencio tras ser abucheada en una fiesta y reveló detalles de su salud

En tanto, Soraya finalizó su revelador mensaje asegurando: “Es muy común en ellos, tanto de Caniggia como de Mariana. Han dejado debiendo en hoteles... ella no es la misma. Se viene una gorda de verdad. Ella apenas puede salir de la casa. Tiene fobias, tiene un montón de problemas, y no puede dejar esa casa sola con el hermano que no está bien. Así que hay unos problemas terribles. Yo me estoy abriendo porque es una locura todo esto”.