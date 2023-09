Moria Casán habló de su relación con el consumo de marihuana y reveló cuánto fuma por día

A los 77 años, Moria Casán continúa más vigente que nunca y tras su regreso a a la televisión como jurado del Bailando, sigue marcando tendencia en las redes sociales.

El pasado jueves, la diva estuvo en Soñé que volaba, el programa que Migue Granados conduce por el canal de streaming de Olga, y sorprendió a todos al hablar sobre el consumo recreativo de marihuana.

En ese contexto, el hijo de Pablo Granados, quiso saber si Mo, en su intimidad, gustaba del consumo de flores de Cannabis sativa. “¿Cuántos cigarrillos de marihuana fumás?”, disparó Migue, y la capocómica le contestó: "Uno, medio, pero nada".

El productor y co-conductor del ciclo, Lucas Fridman, le preguntó a Moria: “¿Aceites?”. “El aceite de cannabis me aburre porque me da a geriátrico”, disparó Casán.

Luego le preguntaron a la diva sobre los efectos de la marihuana en ella. “¿Te gusta estar reloca?”, lanzó Migue, a lo que la jurado del Bailando 2023 contestó tajante: “Yo ya soy re loca, pero a mí no me gusta nada que me saque de mi eje”.

Por último, Casán cerró: “Me gusta algo que ni me altere ni me baje. Trabajé mucho para estar en mi eje, no quiero nada que me boludee y que me ponga loca. ¿Para qué construyo mi persona si después me tengo que poner loca con una sustancia? Soy una pelotuda.com”.