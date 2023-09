No pega una: Wanda Nara recibió un duro golpe en el peor momento de su vida

Desde los Premios Martín 2023, la vida de Wanda Nara cambió rotundamente. Tras darse a conocer sus preocupantes problemas de salud, la empresaria recibió un duro golpe.

En las últimas horas se conoció que la esposa de Mauro Icardi podría estar enfrentando una baja en uno de sus emprendimientos en Argentina.

Según contó la cuenta Gossipeame, el puesto del Alto Avellaneda se encontraría pronto a bajar las cortinas, por una supuesta merma de ventas, lo que se convertiría en un dolor de cabeza para la mediática instalada en Turquía.

"Me llegó que parecería ser que cierra el local de Wanda Cosmetics en el Alto Avellaneda, ¡ya habrían pedido la baja! Abrió en abril de este año, ¿no? Parece que la crisis nos pegó fuerte a todos", informaron desde la cuenta de Instagram.

Frente a estos rumores, Wanda no tardó en dejar un mensaje por sus redes sociales para demostrar que no le preocupa en absoluto esta baja. "Nos seguimos agrandando, estamos cambiando a locales más grandes. El mes pasado abrimos en Ushuaia y ahora se vienen nuevos puntos de venta. Córdoba, Mendoza, Rosario, Salta y Neuquén. Gracias porque ustedes lo hicieron posible", destacó.

En la continuidad de esta trama, una usuaria le refutó el dato y procuró defender a Nara al aseverar que ese clausura formaría parte de un plan. "Wanda dijo que era un local solo por un mes. Y que como fue medio furor, lo dejaron unos meses más", escribió la internauta.

Respecto a ese costado empresarial, la famosa había declarado: "Siempre fue mi sueño. Quería llevar y crear mi marca en Argentina. Mi hermana me impulsó y sobre todo me ayuda, al no estar en el país no es fácil. Pertenezco a la misma familia que está Zaira, ella me presentó a sus socios. Es un proyecto que estamos haciendo juntas".