Denunciaron a un conocido actor de la popular seria argentina “El Marginal”, por lesiones y estafa. La víctima decidió hablar con la prensa, reveló la situación que enfrentó con el actor y el posterior engaño.

Se trata del actor Abel Ayala que interpretó el personaje de César- lider de la Sub21, un grupo de jóvenes en la cárcel- en la conocida serie argentina.

Leonardo, la víctima, contó que fue atropellado por el actor en el marco de un accidente de tránsito, si bien al principio le dijo que se quede tranquilo y que todo iba a estar, bien nunca se volvió a comunicar.

“La víctima cree que le mintieron y le dieron vueltas ‘para que no pueda hacer ningún tipo de demanda judicial y el caso pueda estar prescripto’”, señaló el periodista Gustavo Grabia en Desayuno Americano, respecto a la denuncia iniciada en octubre del año 2022.

Una joven afirmó haber visto a Loan Peña en Chaco acompañado por una mujer

Por su parte, Leonardo participó de un móvil, recordó la situación y habló de la denuncia contra Abel Ayala. “Lo reconocí de entrada. Él venía de allá, yo con mi moto 125 NS nueva, desde Rubén Darío. Yo pensé que iba a pasar de largo, que no se me iba a cruzar porque no me puso guiño”, expresó.

“No me dio tiempo a nada, di contra el estribo de la camioneta 4x4 y quedé tirado. Me dijo que me quede tranquilo, que no me mueva. Me daba sueño porque tuve golpe en el pie, en la cadera y la cabeza, se me rompió el casco”, añadió.

Del sueño a la decepción: Zoe Bogach denunció que no le dieron el auto que ganó en Gran Hermano hace 2 meses

“Me dijo que no interviniera en nada, que lo importante era la salud mía y que él se iba a hacer cargo de todo. Que conocía a un abogado muy bueno y me presentó a Matías Romero, de acá de Moreno”, contó la víctima.

Sin embargo, el hombre aseguró que confió en el actor y termino estafado, porque Ayala no cumplió con lo prometido. “Me quebré la tibia, me fracturé la rodilla y el tobillo. Tuve un golpe fuerte en la cadera que es lo que más me está jodiendo ahora. Quedé en el hospital hasta el otro día. Yo tenía seguro. Él me dijo que deje todo en sus manos, que supuestamente el abogado se iba a hacer cargo de todo, que yo no haga nada. Conozco su historia de vida, miré todos sus capítulos y de todo corazón, me dejé llevar”, concluyó.