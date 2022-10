Gran Hermano: fue eliminada Martina, la profesora acusada de maltratar a sus alumnos

Martina Stewart Usher, una de las participantes más polémicas de Gran Hermano, quedó fuera del reality en la segunda gala de eliminación de este domingo.

Con una votación récord, la profesora de Educación Física oriunda de Tigre abandonó la casa más famosa del país a dos semanas de su ingreso.

La participante fue votada en contra del 57.42% de los votos, contra Juan que recibió el 39.55% y 3.03% para Ignacio.

Desde que se transmitió su corto video de presentación, la joven oriunda de Tigre se posicionó en el foco de la polémica. Todo se originó cuando la participante de 25 años manifestó rotundamente su pensamiento bifóbico.

Se la "dedicó" a la cámara: Agustín no se aguantó y se masturbó en la casa de Gran Hermano

“A mí personalmente me gustan los chicos, las chicas no me atraen para nada, no entiendo eso de la bisexualidad, me da un poco de asquito, hay para analizar”, sostuvo. Rápidamente, las redes hicieron eco de sus fuertes dichos y comenzaron a llegar centenares de críticas y acusaciones contra la “hermanita”.

Sin embargo, se confirmó que, en las últimas horas, una persona denunció a Martina ante el INADI por discriminar a las personas bisexuales. Esto lo revelaron este jueves en el programa de LAM, emitido por América TV.

Pasado oscuro: Se filtró el video del "religioso" Marcos de Gran Hermano, a las trompadas y casi desnudo

Además, la polémica arrancó posteriormente por las denuncias de maltrato infantil que inició a través de las redes sociales.

A partir de eso, empezaron a circular diversas acusaciones en su contra sobre situaciones en las que Martina Stewart trataba de una manera no adecuada a menores de edad.