"Es bien machito": El papá de Thiago de Gran Hermano rompió el silencio y negó que su hijo sea homosexual

Los videos de Nacho y Thiago, que están en distintos bandos en la casa de Gran Hermano, se viralizaron en las redes sociales y muchos los “shippearon” como “Nachiago”

En este sentido, la familia del joven cartonero estaba hablando con LAM cuando una de sus hermanas lanzó: “Thiago está con Nacho, ahreeee”, a lo que Ángel De Brito respondió: “Parece que a Nacho le gusta Thiago”.

Esa frase no le cayó del todo bien al padre del “jugador del pueblo”, el cual no dudo en responder: “¡Nooo, Thiago no es gay, Thiago es bien machito eh...”.

Por su parte, Rodolfo Castañares es el papá de Nacho, quien vive en Madrid, opinó de la relación de su hijo y el joven con el que muchos empatizaron dentro y fuera de la casa. “¿Existe una posibilidad de este ‘Nachiago o no?’ Porcentajes”, le preguntaron desde el canal de Youtube Nick News.

Triste realidad: Relevaron que el hermano de Thiago de Gran Hermano no va a la escuela hace 2 años

“Yo creo que no. Lo que hay es, ¿sabés qué? Es la mejor definición de un amor incondicional. A veces el amor incondicional se confunde y es raro ver a dos hombres que se acarician, por ejemplo. Entonces, entran las etiquetas: ‘Nacho es gay’ o ‘Nacho está enamorado de Thiago’. Y no”, dijo el padre de Nacho.

“Nacho se ha criado en un pueblo muy pequeño, cercano a Barcelona, que se llama Sitges, que la población mayoritariamente es gay, es una población muy diversa y Nacho se ha criado en ese ambiente de libertad de cabeza”, agregó Rodolfo.

La familia de Thiago no puede ver Gran Hermano porque no tienen Internet: “Toda la vida nos humillaron"

“Yo creo que lo que hay ahí es un amor incondicional. Que se podría traducir en protección, amistad, empatía con Thiago. Yo estoy seguro que si mañana le preguntás a Nacho que siente por Thiago te dice ‘lo quiero’”, afirmó.

“Por eso le dolió tanto cuando Thiago no lo eligió para ir al cine, pero no es que se enfadó porque dijo ‘mi novio ya no me quiere’. Se confunden mucho las cosas. Es la definición de amor incondicional, que lo tiene Nacho con Thiago, pero puede tenerlo con una chica. No pasa por el tema de atracción física sexual”, añadió

“Hay una imagen en la que Nacho le toca la pera a Thiago, lo acaricia y yo miré y dije ‘ah, puede ser’. Y si fuese, sería estupendo. Pero creo que en este caso es parte de una estrategia de juego y aparte hay un cariño especial hacia Thiago. Ninguno de los dos no tienen mamá, creo que ahí hay un tema de conexión con sus historias”, cerró.