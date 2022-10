Denunciaron a una participante de Gran Hermano por homofobia y tratar de "mogólicos" a sus alumnos

Este lunes inició la edición de Gran Hermano 2022 por Telefe y rápidamente una de las participantes se vio envuelta en una fuerte polémica.

Se trata de Martina Stewart Usher, una joven de 25 años oriunda de Tigre, Zona Norte. Es profesora de Educación Física, trabaja en una escuela y da clases personalizadas.

Además, trabajó en periodismo deportivo en Racing y juega al fútbol. Confesó que estuvo con varios jugadores, pero “No voy a dar nombres”, expresó. También se proclamó fan número uno de Wanda Nara. “Mi ídola es Wanda Nara, hizo todo bien”, indicó.

Sin embargo, en la apertura del reality, lo que más llamó la atención fue su visión acerca de la bisexualidad: “Las chicas no me atraen para nada. No entiendo eso de la bisexualidad; me da un poco de asquito. Es “rari”, no tengo mucha paciencia”.

La polémica llegó unas horas más tarde de su ingreso a la casa de Gran Hermano. Tanto en Twitter como en Instagram, y YouTube, madres y padres comenzaron a denunciar que la profesora maltrataba a sus hijos en la escuela. La misma fue denunciada por “homofobia y maltrato infantil".