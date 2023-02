Gran Hermano, ¿Está arreglado?: Acusaron de tramposa a Romina y se generó un fuerte escándalo

Romina de Gran Hermano 2022 se convirtió en una de las favoritas del público para ser candidata como ganadora del reality que revoluciona al país. Sin embargo, en las últimas horas fue acusada de hacer trampa.

La prueba de líder es uno de los momentos más importantes porque define quién se gana la inmunidad de la semana por la cual no puede ser votado por sus compañeros y además consigue el derecho de salvar a alguno de los nominados. Y entre Romina y La Tora se dio un mano a mano súper tenso que terminó en reclamos.

La prueba consistía en estrategia y equilibrio, las jugadoras tenían que caminar por una barra de metal hacia una plataforma levadiza, allí tenían que colocar una serie de cubos apilados y luego levantarlos para mantener el equilibrio. Para poder realizar esta prueba Gran Hermano decidió innovar y puso un reloj dándoles 15 minutos para realizarla. La que ganaba era la que más cubos ponía en la plataforma.

Las redes estallaron al notar que Romina durante los minutos final, aprovechó para sacar ventana cuando a Lucila ‘’La Tora’’ se le derrumbó todo y la ex diputada se quedó congelada hasta que terminará el juego. Cabe recordar, que se suponía que las jugadoras no podían quedarse quietas mientras el juego no terminará.

Claramente, La Tora notó lo que sucedió y molesta con su compañera expresó: ''No sabía que se podía quedar quieta sin moverse", haciendo notar su enojo.