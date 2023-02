“Es muy potente el olor”: Marcos explotó con Julieta por no bañarse y generó tensión en Gran Hermano

Julieta Poggio odia bañarse y lo dejó muy claro en esta edición de Gran Hermano, donde sus compañeros ya le llamaron la atención en varias ocasiones. Esta vez, el último en hablarle del tema fue Marcos Ginocchio, que se recostó en su cama y dijo sentir un fuerte “olor a pata”.

"Está potente el olorcito a pata de la Juli", señaló el salteño mientras estaba acostado en su cama y ante la mirada de la propia "Disney". El clip que se viralizó en las redes sociales también tiene la insólita respuesta de la bailarina.

"¿Qué pata? Yo no dejé mis medias. ¿Las que están ahí? No, esas no son mías", se despegó Julieta de las prendas sucias ante el "Primo" y Nacho, quien también la había castigado anteriormente por su falta de higiene personal.

En otro momento, que se conoció en las últimas horas, la joven expresó en voz alta dentro de la pieza de mujeres: "Bueno, chicos, me voy a bañar". "Al fin, loco", apuntó Marcos en voz baja dentro de la habitación.

Días atrás, fue Nacho quien acusó a la modelo de sucia, y en las redes también la fulminaron. Varios usuarios recordaron el momento en el que se burló de Agustín por su transpiración y cuando hace poco la señalaron por manchar un almohadón de materia fecal. Aunque este hecho nunca fue esclarecido, Alfa les confirmó a Thiago Medina que fue ella la del accidente escatológico.