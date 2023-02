El "peor" momento del juego: Romina y Alfa quedaron en placa y cuentan sus últimas horas en Gran Hermano

Ya casi a la medianoche, Santiago Del Moro volvió a ingresar a la casa y le preguntó a Julieta a quién salvaba y los motivos.

“Sé que necesita esta placa, un empujoncito de la gente que estoy segura de que va a tener por el tipo de persona que es y sus valores: Romi”, anunció.

“Ella tiene que hacer lo que siente, está bien. Realmente dije que quiero seguir en la casa porque lo elija la gente. Lo necesito y hace mucho que no voy a placa, no sé si la gente desea que siga o si no quiere que siga más”, le dijo Romina a Santiago sobre la decisión de Julieta.

En segundo lugar, la líder de la semana dejó en placa a Alfa. “Creo que no necesita la salvación porque dice que la prueba del líder es el día domingo”, explicó Disney.

“Está bien, pienso lo que pienso siempre. Es como dice Julita, la prueba del liderazgo es el domingo y la gente ve todo, y sabe todo. Sabe a quién elegir y quién es digno de seguir jugando”, declaró Walter ante la consulta de Santi sobre cómo estaba tras la decisión de la bailarina.

"No es por feeling ni corazón, es por estrategia. Confío en que el resultado va a ser el que creo y que me va a salir bien: tengo mis motivos y voy a salvar a Camila", indicó Disney.

La pianista preguntó "¿qué?" y "¿en serio?", totalmente sorprendida por la decisión de Juli, y se levantó del sillón para ir a abrazarla.