Gladys La Bomba Tucumana reveló si es la mamá biológica de Morena Rial y lanzó un respuesta letal

Hace cinco años, la cantante Gladys, conocida como la Bomba Tucumana, fue víctima de un fuerte episodio de bullying tras recibir comentarios en las redes sociales que la vinculaban como la madre de Morena, la hija del conductor Jorge Rial.

Este incidente desató un conflicto que incluso llegó a la Justicia en su momento. Actualmente, Gladys sigue activa en sus redes sociales, donde algunos usuarios no dudan en recordar aquel escándalo.

Recientemente, la artista publicó un video en su cuenta de Instagram bailando y cantando. Si bien algunos seguidores la halagaron, otros no tardaron en volver a hacer referencia a su supuesta relación con Morena Rial.

"¿Es la madre de More Rial?", "¿Cómo es la madre? No entiendo?", "La mamá de More Rial", fueron algunos de los comentarios que recibió Gladys. Ante esto, la cantante respondió con un contundente "Sí, amo", tomando con humor los señalamientos.

Es importante recordar que este hecho ocurrió en 2019, cuando Gladys fue invitada al programa Intrusos (América) y denunció ser víctima de bullying en redes sociales.

"No sabés cuánto me atacaban en las redes. Si hay alguien que sufrió bullying cuando estuve en el Bailando, fui yo. No creo que haya ser humano que lo haya sufrido como yo. Me decían: empanada de esto, negra villera, sucia, pata sucia y sos la mamá de Morena Rial", declaró entonces la artista, visiblemente angustiada.