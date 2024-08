Después del escándalo del video tomando cerveza con Alberto Fernández en el despacho presidencial de la Casa Rosada, Tamara Pettinato volvió a Bendita TV (Elnueve) y desmintió así los rumores de una posible desvinculación de la panelista del ciclo que conduce Beto Casella.

Después de la presentación del programa, el conductor tomó la palabra y se puso serio: “Antes que periodista y columnista de un programa televisivo, Tamara es madre y una mina que tiene que hacer cuatro laburos hoy en día, contrariamente a lo que muchos piensan”.

“Lo que hizo, lo asume. Lo que pasó no fue en pandemia, pero uno puede entender que las imágenes -sobre todo con alguien que, en este momento, está imputado por posibles hechos de corrupción y por violencia de género contra su exmujer- más irrita todavía. Lo que Tamara quiera contar acá, lo va a contar”, siguió Casella.

La hija de Roberto Pettinato tomó la palabra para hacer su descargo: “Cuando pasó esto, estábamos por salir al aire. Me dijo el productor que había un video y yo pensé que era un chiste. Y cuando me lo mostró, no entendía qué estaba pasando porque nunca tuve ese video y no podía salir al aire en esa crisis”.

Sobre el expresidente, la panelista reveló: “Me llamó para decirme lo apenado que estaba porque estoy pasando por este momento y porque me veo involucrada en algo que no tengo nada que ver y que no quería que salga a la luz”.

Por último, explicó qué más le dijo el exmandatario: “‘Igual, si salió a la luz me lo banco, no voy a salir a decir que no soy yo’”.