Semana tras semana, Juliana Scalgione se las ingenia para convertirse en el centro de la atención y en las últimas horas, volvió a protagonizar una escandalosa pelea.

Luego de una tensa noche con Martín Ku y el abandono de su novia Marisol, la casa de Gran Hermano fue testigo del cruce entre Furia y Bautista Mascia.

LA ESCANDALOSA PELEA ENTRE FURIA Y BAUTISTA

Este jueves por la tarde, se pudo divisar una charla intensa de Furia y Bautista, de apenas unos segundos y que ocurrió en el interior de una de las habitaciones. Ahí, la participante de 33 años le gritó: “Todos vieron lo que pasó ayer. Yo no juego para nadie”.

"Me tiene envidia": Furia le puso fin a la tregua con el Chino de Gran Hermano y destrozó a su novia Marisol

"Y por algo nos gritan de afuera...", se la escuchó bramar hasta que la producción decidió cortar la emisión y direccionó las cámaras a otro ambiente de la casa, de manera muy sospechosa.

Una vez más la cuidaron, buscaron que no quede expuesta ante el público. Según dijo ella, ya la llamaron varias veces del confesionario para que no suba el tono y no digas malas palabras. Pero bueno, como a veces se olvida, ellos hacen su trabajo.