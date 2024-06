Este miércoles por la noche, María Sol del Rosario, más conocida como Marisol, fue votada por los jugadores y se marchó de la casa de Gran Hermano.

Previamente y en el marco de un debate entre los participantes, Juliana Scaglione se descontroló y destrozó a la novia de Martín Ku, a quien tildó de “falluta”.

LA ESCANDALOSA PELEA ENTRE FURIA Y EL CHINO EN GRAN HERMANO

“Me encantaría que se quede Mari, pero si ustedes no quieren, no pasa nada”, lanzó el jugador. “No, no quiero, porque veo que con mi hermana se lleva como el oje... y me mira con caras que no me gustan porque es una actriz del oje...”, respondió ella.

Y Furia siguió: “Si no le gusto porque tiene envidia de quien soy no es mi problema”. “Mari te va a tener envidia, justo, sí”, disparó irónico El Chino.

Gran Hermano tomó una drástica decisión con Furia y la dejó con un pie afuera de la casa: "Me dijeron que.."

“No quiero perder el aislamiento. Que me miren todos con buena cara. Quiero que María se vaya. Afuera. Estoy harta de la gente falluta”, continuó la participante más polémica de la casa.

“Mari no es falluta, eh, solo eso te voy a decir”. Juliana, por su parte, lo llamó a él “actor hijo de p...”, reaccionó Martín, completamente enojado.