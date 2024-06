Juliana Scaglione volvió a recibir un llamado de atención por parte de la producción de Gran Hermano y puso en duda su continuidad en el reality.

En los últimos días, “Furia” lanzó una caratata de insultos contra sus excompañeros, quien ingresaron a la casa para nominar, y quedó en el ojo de la tormenta.

En las últimas horas, se viralizó un video en las redes donde la participante reveló en la habitación de la casa que la producción le hizo un fuerte pedido, aunque ella parece no estar de acuerdo con la decisión.

"Es un montón lo que me están pidiendo, que no diga malas palabras", le contó Juliana a Nicolás Grosman y Emmanuel Vich. Allí, el integrante de Los Bros le preguntó: "¿De vuelta te lo dijeron?".

Escándalo: Furia le pegó una patada a Arturo y exigen su expulsión de Gran Hermano

Cuando estaba hablando de ese tema y dando más detalles, las cámaras enfocaron a Virginia Demo para que no siguiera observando lo que decía. Luego, en charla con Bautista Mascia en el jardín, la tatuada fue picante a la hora de hablar sobre la producción del programa que conduce Santiago del Moro y se mostró muy enojada.

"Lo único que tengo que agradecer es que cuando me dieron mi diagnóstico, a mi me ayudó un montón la producción, esto es real. Pero me rompe las bolas esa parte de la producción que me está diciendo que yo soy una mierd.. Y yo no soy una mier..", comenzó su descargo.

Y cerró desafiante: “Y no me voy a callar. Y si por eso me como un tercer puesto, listo, me lo como bolu.., pero yo sé que soy primera, porque yo jugué zarpado amigo”