Juliana Furia Scaglione, conocida por su paso por Gran Hermano 2023, se encuentra en uno de los mejores momentos de su vida tras salir del encierro del reality show de Telefe.

La ex participante, quien ha ganado popularidad entre sus seguidores, aseguró que fue comparada recientemente con un ícono de la política argentina: Eva Duarte de Perón.

"Estoy recontenta. Me cambió la vida muchísimo. Salí de un sueño y me metí a otro", compartió Juliana, reflejando su emoción y ánimo intacto luego de abandonar la casa de Gran Hermano 2023. La instructora se sorprendió gratamente ante la reacción de sus seguidores: "No. Es mucho. Es un sueño lo que me encontré. Muy lindo", admitió.

LA INSÓLITA COMPARACIÓN DE FURIA CON EVITA, MESSI Y MARADONA

Entre los elogios que ha recibido, Juliana reveló que la comparan con figuras reconocidas a nivel mundial, como Messi y Madonna, además de ser comparada con Evita.

"Salgo y me dicen 'sos Evita' y ‘sos algo muy reconocido’ como Messi, Maradona. Tipo, ¿qué? Paren un poco porque no entiendo nada. Pensé que me lo decían en joda, hasta que empecé a entender que es todo mucho más grande", expresó la ex participante.

"Me dicen que yo les saqué la depresión o que los convertí en personas diferentes. Es mucho el peso que tengo. Vine al mundo a y a abrir los ojos, tal vez, desde un lado televisivo, que nunca pensé que iba a tener la magnitud que tuvo", compartió Juliana con humildad.

La instructora se muestra agradecida y comprometida con su papel como referente para sus seguidores: "Pero, ellos, me ven como una referente. Yo me debo a esa gente. Tengo que ser una gran referente", afirmó, marcando su determinación de seguir inspirando y motivando a través de su labor televisiva.