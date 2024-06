"Me tenes envidia": Furia de Gran Hermano casi se agarra a trompadas con una estrella de Telefe

Luego de su eliminación de Gran Hermano ante Martín Ku, Juliana Scaglione comenzó a desfilar por los programas televisivos y habría protagonizado una tensa pelea con una figura de Telefe.

Según trascendió, “Furia” tuvo un polémico cruce con Lucila “La Tora” Villar, conductora del streaming del reality, una de las ex jugadoras de GH que mejor se posicionaron en los medios y mujer de carácter.

LA ESCANDALOSA PELEA ENTRE FURIA Y LA TORA DE GRAN HERMANO

La noticia de la pelea de Furia y La Tora la dio Pepe Ochoa en LAM, con información de primera mano de productores del canal de las pelotas que presenciaron lo que pasó en maquillaje, cuando la rapada increpó a Lucila con insultos y pecheos, tal como se la vio dentro de la casa con la mayoría de los jugadores.

“Dicen que Furia entró y se cruzó con La Tora, acusándola de criticarla y envidiarla”, introdujo el productor de LAM, celular en mano, al repasar este violento cierre del día para Villar, que venía de pasar un tenso momento al aire con su ex, Nacho Castañares, en el stream Fuera de joda.

“Furia entra a maquillaje, se le va al humo a la Tora y le dice ´vos que hablás mal de mí, me envidiás, ¡te querés colgar de mi fama´!´”, empezó Pepe, y agregó: “Se le puso cerca, la Tora no se achicó, le hizo frente y casi vuelan piñas”.

“Las maquilladoras intentaron separarlas, pero no pudieron. Tuvieron que entrar las productoras y, cuando lo lograron, Furia le dijo a los gritos: ‘No pienso ir a ninguno de tus programas y avísale al croto de (Diego) Poggi que no le voy a dar fama y menos a Georgina Barbarossa’”, añadió.

Según señalaron los testigos, la ex jugadora de GH 2022 no enfrentó a Juliana, sino que le recomendó, como hace con todos los participantes que salen del encierro, no dejar el tratamiento psicológico. “Todos los chicos que salen cuentan que ella fue una gran contención cuando salen, pero en este caso, Furia se lo tomó mal”, comentó Pepe Ochoa, y señaló: “Ojo, Tora no la enfrentó, una señora”.