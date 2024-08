La ex participante de Gran Hermano, Juliana Scaglione, popularmente conocida como Furia, comenzó una nueva etapa en su vida y ahora participa del programa "Toda", que es conducido por Alex Caniggia en el canal de streaming "Carajo". Este cambio se produce tras la finalización de su contrato con Telefe, marcando un nuevo rumbo en su trayectoria mediática.

En este marco y durante la transmisión en vivo de este viernes, la polémica ex jugadora de GH apuntó contra Lucila “La Tora” Villar tras ser nominada a los premios Martín Fierro.

"Dijiste que el Martín Fierro se compra, bueno otra que también subió... como yo no me la chupé, como yo no chupé la de nadie...", lanzó, dando a entender que La Tora había obtenido ese reconocimiento por su vinculación con algún directivo del canal.

Y agregó: "Yo no tragué waska ni chupe ninguna pija. ¿Qué pasa? No me ternan", sostuvo muy enojada."Suben a una que todos saben en Telefe que chupó pija y lo sabe todo el mundo", dijo en alusión a la participante de Gran Hermano 2022, que fue nominada en la terna "Revelación" y competirá con Josefina 'La China' Ansa, del ciclo Escape Perfecto, y Rocío Hernández, de la tira Buenos Chicos.

La ex Gran Hermano se fue enojando aún más y subiendo el tono de voz: “Me relaciono con compañeros que me cuentan cosas que se sabe que es verdad, sí, sí, la que le chupa la pija a Martín Morillo, listo lo dije”, aseguró.

Tras esto, resaltó: "Por eso renuncié y por un montón de cosas más". Y continuó: "A mí no me jode más nadie, me quieren hacer quedar sin laburo, se van a quedar sin laburo ustedes porque no tienen rating hijos de puta", disparó, convencida de que Telefe le debe el éxito de Gran Hermano.