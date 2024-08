Luego de su salida de Gran Hermano 2023/24, Juliana Scaglione aprovechó su fama para tratar de impulsar su carrera artística.

Esta semana, “Furia” cumplió su promesa y viajó a Uruguay para conocer a sus “Furiosos”, sin embargo protagonizó un escandaloso momento en un evento solidario en Montevideo.

Lo que debía ser una gala benéfica se convirtió en un incidente cuando la mediática se negó a hablar con la prensa y, tras una fuerte discusión con los organizadores, abandonó el lugar visiblemente alterada.

La presencia de la prensa molestó a Furia, quien durante la alfombra roja se negó a dar entrevistas. Una vez dentro del recinto, un cronista de América TV intentó acercarse a la influencer para entrevistarla, y fue entonces que Furia estalló.

Según información difundida por la cuenta oficial del Ejército de LAM en X (ex Twitter), Furia exigió que se eliminaran las grabaciones capturadas por las cámaras. "Discute con los organizadores y dice que hasta que no borren las notas de la camaras no vuelve al evento. Se fue a encerrar a su cuarto", notificaron desde las redes.

“Salí de acá, no me podés perseguir, no me podés grabar. Dame tu cámara, no me podés grabar. Yo te dije que yo no te doy una nota. Borrá eso, borrá eso pendejo de mier…”, le increpó Furia al cronista. Pronto, seguridad del evento se acercó, y la famosa pidió que los obliguen a borrar lo grabado: “¡Me está molestando! Dije que no iba a dar notas. Bueno, quiero que lo borre”.

Más videos publicados muestran a Furia discutiendo con los organizadores del evento, asegurando que no ingresaría a la cena para la cual fue contratada si no obligaban a los periodistas a borrar los videos. Eventualmente, la panelista de “Carajo” se frustró y abandonó el lobby del hotel, subiendo a su habitación.

A través de su cuenta de Twitter, Laura Ufbal reveló cómo fue que terminó la noche: “La llamó después Alfa y ahí bajó, se sentó a su mesa y todo siguió normal, estuvo en el escenario con Rosina y Emma Vich, se sacó selfis con todo el mundo y fin de fiesta. Según Alfa, ella ve el cubo del micrófono del canal y elige no dar notas”.