Francella salió a responder las críticas por haber apoyado a Milei: ¿qué dijo el actor?

Guillermo Francella habló tras las críticas recibidas por su apoyo ratificado al gobierno de Javier Milei y, tras haberle dado el visto bueno a las medidas económicas del liberal-libertario, dio su punto de vista de la situación.

El actor y protagonista de la serie “El encargado”, contestó algunas preguntas sobre la controversia generada en el ámbito artístico durante su promoción de la tercera temporada de la serie que actualmente la rompe.

“Te pregunto como ciudadano porque la otra vez dijiste ‘tengo esperanzas y se armó un lío bárbaro’”, comenzó diciendo El periodista de LAM, Alejandro Castello respecto de sus dichos pasados. “No, eso no”, contestó Francella.

“A veces, en el programa hablamos mucho de que se genera una rispidez que es innecesaria, vos sos un argentino que laburás hace tanto acá, y si sabemos que quizás estabas un poco apenado porque a veces viste, a veces se habla...”, continuó el reportero. “esa es la palabra, apenado. Pero además sé que ustedes han acompañado y han escuchado lo que yo dije, que no tenía nada para que nadie reaccione, pero esta crispación que vos mencionás es la que hay, pero está todo bien”, respondió el actor.

No obstante, el ‘chimentero’ fue directo al punto y le consultó sobre su actual trato con Florencia Peña tras el visto bueno a lo hecho hasta ahora por Milei. “¿Pudiste conversar con la gente que vos apreciás? Porque Flor (Peña) nos dijo eso”, dijo el cronista. “Sí, por supuesto… Con Flor hablé y también sé de muchos compañeros que han podido hablar, pero nada más”, resumió Francella.

Qué había dicho Guillermo Francella

En comunicación con Eduardo Feinmann, el actor había respondido la consulta de cómo veía el país sosteniendo que “con esta incertidumbre de ver cuándo termina el goteo y la gente empieza a disfrutar un poco más de estas medidas”.

“Las medidas eran más que necesarias y sabíamos que iba a haber cirugía mayor… Lo dijo en la campaña y lo cumplió taxativamente”, mencionó cuando Milei llevaba poco tiempo en el gobierno. “Sigo con la esperanza que esto, no sé con qué inmediatez, pero se modifique a favor del pueblo, no pierdo las esperanzas”, dijo.