¿El fin de Chébere?: dos cantantes del histórico grupo anunciaron su salida por un polémico motivo

Chébere, una de las bandas más emblemáticas del cuarteto cordobés, atraviesa un momento de incertidumbre tras la sorpresiva salida de sus cantantes principales.

La noticia generó desconcierto entre sus seguidores, quienes temen por la continuidad de la banda que recientemente celebró sus 50 años de trayectoria.

En las últimas horas, los fanáticos quedaron atónitos ante las publicaciones en redes sociales de Gustavo Corvalán y Pepe Celiz, confirmando su alejamiento del grupo. Ambos cantantes expresaron su descontento a través de sus cuentas de Instagram, dejando entrever conflictos internos en la banda.

Corvalán, quien se había incorporado hace dos años al grupo, compartió un mensaje en sus historias de Instagram: "Con lo que acabo de ver me parece que se terminó otra etapa. Siempre seré y soy agradecido por el cariño y la confianza, pero si no me valoran donde yo dejo siempre todo con el corazón, perdón. Pero entonces estoy en el lugar equivocado", escribió el conocido como "Toro".

Por su parte, Pepe Celiz fue igualmente contundente: "¿Seguimos con las ninguneadas? Creo que nunca le falté el respeto a nadie, al contrario, me puse la camiseta desde el primer día, traté y trato con mucho respeto y orgullo mi lugar de trabajo". El cantante finalizó su mensaje con una frase que sugiere desacuerdos con la dirección actual de la banda: "Ahora entiendo por qué esto se quedó en el tiempo".

Cabe recordar que en junio de 2022, Chébere realizó un relanzamiento con la incorporación de estas nuevas voces para liderar el grupo. Sin embargo, apenas dos años después, el proyecto parece haber llegado a su fin. Aunque la banda, comandada por el Pato Lugones y Beto Guillén, aún no ha oficializado la salida de los cantantes, tanto Corvalán como Celiz ya han anunciado que encararán proyectos propios, manteniéndose ligados a la música y los escenarios.