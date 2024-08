Fin del misterio: cuánto salen y qué ingredientes tienen las empanadas que vende Gladys "La Bomba Tucumana"

Gladys La Bomba Tucumana, una de las figuras más reconocidas de la música tropical argentina, dio un giro inesperado en su carrera al inaugurar un local de empanadas tucumanas en el barrio porteño de Recoleta.

"La Bomba Empanadas Tucumanas" es el nombre del nuevo emprendimiento de la artista, que se aleja momentáneamente de los escenarios para apostar por las recetas tradicionales de Tucumán, su provincia de origen.

En diálogo con Clarín, Gladys contó que este sueño lo tenía desde hace años: "No es una idea, es un sueño. Un sueño mío que tengo hace muchos años, muchos años. Desde un poco después de empezar a cantar".

CUÁNTO SALEN LAS EMPANADAS DE GLADYS LA BOMBA TUCUMANA

La carta del local ofrece seis sabores de empanadas: carne suave, pollo y jamón y queso, hongos al Malbec, ternera y queso, y humita. Los precios van desde los $1900 por unidad, $11.000 la media docena y $21.000 la docena.

Además, el negocio cuenta con diferentes promociones y combos que incluyen la bebida para acompañar las empanadas.

"A los 35 ya era un sueño, porque yo soy amante de la cocina y me gusta mucho cocinar. Me la pasé más viviendo en Buenos Aires que en mi provincia, y soy muy criticona con la comida de acá porque sé cocinar. Probaba empanadas y siempre me parecía que le faltaba algo, que no era la empanada de mi provincia, la que yo comía en mi casa, la que hacía yo, la que hacía mi mamá", cerró la artista.

Con esta nueva aventura gastronómica, Gladys La Bomba Tucumana busca acercar a los porteños las recetas tradicionales de su tierra natal, sorprendiendo a sus fanáticos con este inesperado giro en su carrera.