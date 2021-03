(ADNSUR) - La mediática cantante Esmeralda Mitre cuestionó al conductor Marcelo Tinelli, con quien participó del "Cantando por un sueño", y aseguró que lo "traicionó" y lo definió de "pusilánime".

En el programa de Luis Ventura, “Secretos verdaderos” dijo: “me parece un pusilánime. No tengo problema en decirlo. Tenía buena relación pero me traicionó”.

“Soy una persona con un corazón de oro, la más leal del mundo. Pero me traicionás y te vas a comer una venganza. Y ya se la comió. Porque salí a todos los medios a decir que su programa estaba arreglado", destacó.

“Pasó lo del Covid falso positivo. Yo me había querido ir antes porque estaba harta del programa, me parecía malo. No como en el Bailando, que era bueno y la pasé muy bien. Fue un drama, me decían que por favor me quede, que se les venía el programa abajo. Que de hecho se les vino abajo desde el día siguiente que yo me fui. Es la verdad, yo tengo rating. Es un fenómeno rarísimo pero pasa", recordó.

“Le dije 'te banco una semana más, pero vos decís al aire que yo renuncio'. Me dejó en el aire garpando. Me dejó a mí que soy una actriz seria y de prestigio como una perdedora. Le dije 'a mí no me vas a ganar. ¿Este es tu juego? Mañana salgo yo a ver quién gana. Y gané'", afirmó.