Se filtró la impactante cifra en dólares que ganaba Zaira Nara por su participación en el Bailando 2023

El pasado miércoles por la noche, Charlotte Caniggia lanzó toda su munición pesada y apuntó directamente contra Zaira Nara, generando un tenso cruce.

En pleno programa, la mediática no se guardó nada y ofendió a la modelo, quien recibió un comentario fuera de lugar para ella y su hermana Wanda.

Todo sucedió mientras la hermana de Alexander Caniggia, que se encontraba en la pista del programa que conduce Marcelo Tinelli, expresó su descontento con algunos integrantes del streaming y le sugirió al conductor que en dicho equipo debería haber “más famosos”. Lo que hizo que la exparticipante de Gran Hermano pidiera la palabra y desatara el conflicto que derivó en la renuncia de Zaira este jueves.

“Primero que nada, yo no fui la que quemó a Char (por Charlotte). En segundo lugar, si no te quería quemar, hubiera contado, y ahora lo voy a contar, lo que me pediste a mí que lo diga. Así que vos sos falsa”, arremetió quien también participa del certamen de baile pero que el miércoles por la noche estaba al frente del streaming.

Y continuó: “No le quisiste decir a Zaira y me lo dijiste a mí para que yo no lo diga, y yo te dije ‘no lo puedo decir’. Dijo, de Zaira y de Wanda, que las dos estaban acá por chupar p.... Y me dijo que lo diga, porque dijo que yo decía todo y que yo no me callaba nada. Y yo le dije ‘no lo voy a decir’”.

Este jueves, al aire de El Observador (107.9), Yanina Latorre habló de la polémica que se generó a partir de las declaraciones de Charlotte Caniggia, quien cuestionó la llegada de las hermanas Nara a los medios, y sorprendió con detalles del contrato de Zaira.

“Ella estaba una vez por semana, los martes, no contratada por el Bailando, no contratada por América, no contratada por el señor Marcelo Tinelli y su producción. Zaira está contratada por la empresa que se llama Style Store que pauta en el streaming del Bailando”, remarcó.

Acto seguido, señaló: “Los días martes siempre se sumaba Zaira Nara pagada por esta marca, que encima ganaba muy bien... 4000 dólares por mes por ir cuatro veces al mes a boludear al Bailando”. “Mientras están al aire tienen que ir chiveando la pulserita, el relojito y todo lo que se ve”, concluyó sobre el trabajo.