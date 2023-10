Nicole Neumann habló sobre la polémica alimentación de Indiana Cubero: “Está harta de..."

Indiana Cubero cumplió 15 años y parte de su familia le organizó un festejo íntimo, pero con la ausencia de Nicole Neumann. Ahí apareció un posible motivo por el que habría empezado el conflicto entre ellas. Tal como se sabe, la modelo es vegetariana y les instaló este tipo de alimentación a sus tres nenas.

Por eso, los rumores indicarían que esta situación fue la que inició el problema de la adolescente con su mamá, ya que ella prefiere los asados de su papá Fabián Cubero.

En este contexto, Anamá Ferreira contó en Gossipip (Net TV), cómo fue el diálogo que mantuvo con Nicole Neumann sobre esta polémica. “Es lo de siempre. Alguien tira una mentira, que es evidente que vende, la siguen, la repiten en el tiempo porque hay gente a la que lamentablemente le sirve. A mí no”, comenzó.

Se filtró el verdadero motivo de la pelea entre Nicole Neumann y su hija Indiana: "En la casa de papá hay.."

“Al que le sirve sale a subirse a esa, porque es lo que busca. Yo no tengo nada que demostrar. Nosotros seguimos viviendo lo lindo de la vida para el adentro, no para el afuera. Nunca se va a cortar que digan mentiras, porque una sale a desmentir y siguen diciendo: ‘Pero no, en realidad…’. No termina nunca porque vende y hay que sostenerlo de alguna manera”, añadió Nicole Neumann.

Asimismo, en la charla con la panelista, comentó: “Conmigo eligen lo que quieren comer. No hay restricciones. Les encanta la comida en casa. Es más. El jueves fuimos las cuatro a almorzar y las menores (Allegra y Sienna) querían ir a una hamburguesería, e Indiana eligió ir a comer comida ‘no chatarra’. Por su cumple eligió ella”.

Le cumplió el sueño: Se filtraron fotos del festejó íntimo que organizó Nicole Neumann a Indiana Cubero

Sobre esta charla en la que Nicole Neumann hizo su descargo, Anamá Ferreira contó cuál es la sensación que tiene la modelo sobre el conflicto. “Está harta de Mica Viciconte porque cada día quiere que quede peor, como mala madre a la que la hija no quiere ver. Y ellas se encuentran”, cerró.