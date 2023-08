Escándalo: Fede Bal dio positivo en un control de alcoholemia y Carmen Barbieri explotó de bronca

Fede Bal volvió a protagonizar un escándalo. En esta oportunidad, el actor fue multado el domingo pasado tras dar positivo de alcoholemia en una reconocida localidad patagónica.

El hijo de Carmen Barbieri se encontraba en San Carlos de Bariloche grabando su programa Resto del Mundo (El Trece) y acompañando a la artista plástica Agostina Mauro en sus exposiciones por la Fiesta Nacional de la Nieve.

Sin embargo y de acuerdo a lo que publicó El Cordillerano, en un control de rutina, agentes de tránsito le realizaron al mediático un test de alcoholemia que arrojó un nivel de alcohol en sangre superior a lo estipulado por ley.

El subsecretario de Tránsito y Transporte, Daniel Pincheira, indicó a Cadena 3 que Bal estuvo muy predispuesto en el operativo y que confesó haber tomado "una copa de más". Y explicó: "Tenemos una ordenanza que establece que el alcohol en sangre no debe superar los 0,5 gramos. Fueron 20 gramos de más los que llevaron a secuestrarle el vehículo".

Pincheira explicó que Bal deberá pagar una multa cercana a los $130.000 para recuperar su auto y un examen teórico y físico para que le devuelvan su carnet de conducir.

Frente a esta situación y exposición, Carmen Barbieri no pudo contenerse y estalló de furia. Durante la emisión de Mañanísima, Pampito le consultó a Carmen sobre la situación que involucraba a su hijo.

“Yo le dije que siempre tiene que decirles a los amigos que manejen porque aunque tome una latita ya tiene alcohol en el cuerpo”, continuó Barbieri, enojada.

“Él estaba llegando al hotel y ahí lo pararon. Le sacaron el auto. No estaba alcoholizado, pero no se maneja ni con una gota de alcohol”, expresó.

“¡Cómo gritaba yo! Me encerré en el camarín de Los 8 Escalones y le dije de todo. Y él me decía ‘mamá, soy un hombre’. Y yo ‘¿sos un hombre? ¡Sos mi hijo! ¡Te dije que no manejes!’”, recordó Carmen, con euforia.

“Salí del camarín loca. Me llevaban los demonios. Me puse nerviosa, como cualquier madre. ¡¿No saben cómo gritaba?! Ay, se me pone la piel de gallina. Le dije de todo. No lo insulto. Pero le dije de todo”, aseveró.

Finalmente, Carmen concluyó el tema, revelando que antes de finalizar la conversación telefónica con Federico: “Yo le colgué el teléfono, pero antes de cortar le dije ‘¡crecé! Y me fui como loca”.