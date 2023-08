¿Se le subieron los humos?: El insólito pedido de Santi Maratea a una aerolínea que generó bronca en las redes

Santi Maratea cuenta con más de 3.6 millones de seguidores y es uno de los influencers más conocidos del país. A través de sus colectas benéficas ha ayudado a muchas personas que necesitaban grandes cantidades de dinero para mejorar su calidad de vida.

El influencer, conocido por todas las generaciones por sus campañas para recaudar dinero para diferentes fines, hizo un insólito pedido a través de su Instagram, que muchos no le perdonaron.

El joven sacó un pasaje en avión para viajar a Tucumán para encontrarse con quien sería la próxima persona a la que ayudará con sus colectas. Pero no logró llegar al aeropuerto a tiempo y, en un intento desesperado por no perder el vuelo, fue el blanco de duras críticas.

“A los pilotos o azafatas de este vuelo de @jetsmart_argentina estoy llegando tarde por favor, necesito que me esperen un toque, no puedo perder este vuelo”, pidió Santiago Maratea desde sus historias de Instagram. “Ya tengo el check in hecho y no despacho equipaje”, agregó el influencer, que compartió el boarding pass y el código de reserva de su vuelo a Tucumán.

Si bien Santiago Maratea borró las historias de su pasaje y en la que apuntó contra la empresa, las capturas de pantalla comenzaron a circular en Twitter con críticas hacia el influencer. Pese a que después subió un video en el que expresó que no tenían por qué esperarlo, no fue suficiente para frenar la ola de mensajes en su contra.

“Llegué como veinte minutos tarde y un vuelo comercial no puede demorarse veinte minutos por un pasajero”, expresó en un de los videos en el que contó su enojo por no haber llegado a subirse al avión.

Es por esto que los usuarios rápidamente comenzaron a criticar la acción: “Necesito saber qué pasó”, “¿A qué viene a Tucumán?”, “Siempre mangueando”, “¿Qué les pasa a estas gentes? Es culpa de ustedes que alimentan su ego”.

Luego del ruego de Maratea, el avión de JetSmart salió en horario y el influencer perdió el vuelo rumbo a Tucumán.