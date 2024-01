"Lo vi acariciando su...": Manzana descubrió a Emmanuel y Joel teniendo un encuentro "hot" en el baño de Gran Hermano

En los últimos días se produjo un inesperado acercamiento entre Emmanuel Vich y Joel Ojeda, participantes que cosecharon una gran amistad en Gran Hermano 2023.

El estilista cordobés que vivió y trabajó en Comodoro Rivadavia, quedó en el ojo de la tormenta por un comentario de Manzana, quien los vio juntos en una posición bastante comprometedora.

“Big Apple” enfrentó a Emmanuel al decirle que sabía que entre él y Joel había pasado algo, generando incomodidad en su compañero y avivando los rumores.

MANZANA DESCUBRIÓ A EMMANUEL Y JOEL TENIENDO INTIMIDAD

Según lo que comentó “Big Apple”, este los habría visto a Emmanuel y Joel teniendo intimidad en la casa de Gran Hermano, y dio detalles sobre lo que vio. Precisamente describió tocamientos entre ambos

“Yo lo vi a Emma acariciándole la chot* a Joel”, comentó el tucumano. A lo que Emmanuel le devolvió una mirada de molestia e incomodidad. “Hay cámaras, boludo”, le recriminó el cordobés.

Lejos de intentar negarlo, Emmanuel lanzó una mirada de complicidad a su compañero cuando Catalina les preguntó si lo que estaban diciendo era verdad. El cordobés se río de la reacción de su compañera quien se mostró anonadada por lo que acababa de escuchar.

Algunos seguidores del programa opinaron que los rumores de un posible acercamiento entre el cordobés y el azafato podrían tratarse de una estrategia ideada por Manzana o simplemente una broma que ambos le hicieron a Catalina para observar su reacción y ver qué hará con lo que le contaron mientras estaban atados por la prueba semanal.

EL MARIDO DE EMMANUEL ROMPIÓ EL SILENCIO TRAS EL ACERCAMIENTO CON JOEL

El marido de Emmanuel desde hace 11 años habló en sus redes sociales luego de ser interrogado por los fanáticos del programa.

“Gente, de verdad les jode tanto que Emmanuel hinche las bol*s con Joel. Si yo soy el marido y estamos juntos hace 11 años y no me molesta. No proyecten inseguridades de sus parejas en la mía”. comenzó su descargo Nicolás Suar, pareja del participante.

“Él sabrá lo que hace, tiene el cien por ciento de mi apoyo en todo lo que haga. Además hay mucha homofobia en todo lo que escriben, bajen un cambio, es un juego, un programa de TV.” concluyó.