La edición 58 del Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María inició de la mejor manera en el anfiteatro José Hernández. Sin embargo, en el escenario todas las miradas apuntaron a la ausencia de Cristian Bazán como animador del evento.

Luego de 25 años, Bazán no fue elegido como el conductor del Festival y realizó una grave denuncia a través del programa Más Radio. “Fue un apriete de Cadena 3”, lanzó sin filtros.

En su lugar aparecieron Andrés Boletta y Natalia Balverdi, con varias ediciones consecutivas como parte del festival, y Magalí Gaido. A ellos se sumaron Ariel Guevara y Agustina Vivanco, quienes estarán en las últimas noches del evento.

EL MOTIVO

En septiembre pasado se confirmó que, junto a otros ocho imputados, Bazán irá a juicio por presuntas estafas y asociación ilícita en la causa “Viviendas Zenit”. Luego de la imputación, el conductor radial y televisivo aseguró: “Es una locura lo que estoy viviendo, trabajo de esto, hace 30 años que estoy en los medios y he hecho y sigo haciendo publicidades”.

“Acá se confunde publicidad con complicidad. Siempre he promocionado productos y este fue otro caso de promoción”, agregó entonces en diálogo con El Doce. “¿Voy a tirar por la borda toda mi vida de trabajo para perjudicar a una, 10 o 20 personas? ¿Cuánta es la plata que va a hacer que mis hijos se avergüencen de mi como padre?”, se preguntó.

El presidente del festival, Juan López, desestimó que la causa judicial contra Bazán tenga algo que ver con la decisión y no contó los motivos. Sin embargo, el conductor de Más Radio aprovechó su programa para romper el silencio y apuntó: “El presidente dijo algo que no es verdad, por eso salgo aclarar”.

“Me expresó que luego de una evaluación con los miembros de la comisión y parte de los sponsors y artistas no vieron con buenos ojos mi participación”, según las declaraciones de Bazán. En este sentido, cruzó a uno en particular: “Fue un apriete", cerró.