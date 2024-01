Emilia Mernes atraviesa un importante momento en su carrera como artista en el género urbano y es por ello que es seguida bien de cerca en varios países hispanohablantes.

En las últimas horas fue entrevistada por un medio de España y una de las consultas que le hicieron terminó generando un clima incómodo donde tuvo que intervenir su equipo para evitar que quede en offside.

"Hoy en España hemos visto que varios artistas de aquí han mostrado su apoyo a la cultura argentina que en estos momentos puede sufrir recortes por el gobierno de Milei, entonces mi pregunta es, si como mujer argentina y artista, ¿cómo estás viviendo tú un poco esto que se...?", consultó la periodista, que fue interrumpida de forma brusca.

“No vamos a hablar de política”, respondió rápidamente la referente de su equipo, evitando caer en la polémica como fue el caso de varios artistas que están en contra de las políticas del presidente liberal-libertario.

No obstante y entendiendo lo planteado por su prensa, la movilera dijo: “correcto, no pasa nada, tenía que preguntarte”. En ese momento, la artista buscó la manera de pasar inadvertida con una sonrisa, pero sin decir si apoya o no las medidas políticas.