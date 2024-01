Este martes, Lali Espósito rompió el silencio y se defendió de las acusaciones del presidente Javier Milei.

Días atrás, el mandatario nacional había retuiteado varias publicaciones que criticaban a la cantante por un supuesto cobro de una exuberante cifra en la provincia de La Rioja.

"Plata para Lali Espósito en La Rioja: $37.444.000. Sueldo de agente de policía en La Rioja: $44.679. Qué peligroso, qué triste", había replicado Milei en su cuenta.

LALI ESPÓSITO LE RESPONDIÓ A MILEI Y HABLÓ SOBRE SUS SHOW MUNICIPALES

En diálogo con LAM (América TV), Lali rompió el silencio y dio su punto de vista acerca de los conciertos que realizó en diferentes ciudades del país. Además, apoyó la industria de la música y aclaró cómo es su equipo de trabajo, el cual la acompaña a cada gira, por lo que se desligó de las presuntas acusaciones.

¡Bombazo!: Lali Espósito anunció que se despide de la música tras su recital en el Cosquín Rock

"Quizás el problema es que la espuma está siendo necesaria para algunos. La espuma no debería existir. La espuma se hace cuando merece que se haga espuma". "En el mundo de la cultura es muy fácil averiguar cómo son las cosas", remarcó.

"En esta circunstancia creo que la espuma la arman quienes la necesitan. En mi caso se metieron con la contratación de los shows municipales, creando un poco esta imagen del artista yéndose con los bolsos choreados de la plata del pueblo, una cosa de un delirio absoluto. La discusión debería ser 'en mi Gobierno no quiero que haya plata para la cultura, para show gratuitos para la gente'. Eso depende de cada Gobierno. De ahí a crear esta especie de monstruo necesario para poder bastardear la cultura o no hablar, quizás, de otros temas es otra cuestión", sostuvo Lali.

Lali Espósito rompió el silencio y dejó una inesperada respuesta sobre un posible retiro de la música

Y agregó contundente: “Tengo la tranquilidad de mis años de laburo, porque sé quien soy y cómo me muevo. Yo vivo de lo que hago y en los shows municipales hay 200 familias o más trabajando. No es real esto que quieren crear del artista, un individuo viviendo de la plata del pueblo. No lo necesito, yo hago publicidad, grabo películas, produzco series también, y no necesito tirar mi CV a nadie, sé que la gente lo sabe”.