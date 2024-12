La relación entre Wanda Nara y L-Gante sigue siendo el centro de controversias, especialmente debido a la disputa legal que la influencer mantiene con su exmarido, Mauro Icardi, y a la actitud provocadora del cantante hacia los periodistas. Desde que confirmaron su vínculo, ambos han estado bajo el ojo público, y aunque parecía que las aguas se habían calmado por un momento, la tranquilidad se rompió de nuevo.

Recientemente, se rumoreó que las hijas de Wanda y Mauro Icardi habían pasado el día con la China Suárez. Además, la situación se volvió más tensa cuando, tras regresar de Chile, la influencer y L-Gante intentaron pasar desapercibidos, pero fueron interceptados por el periodista Rafa Juli, de Intrusos, en el Aeroparque. Decidido a obtener declaraciones, el periodista les hizo algunas preguntas.

"Todo bien, todo en orden", respondió L-Gante cuando le preguntaron cómo había sido su visita a Chile. Luego, el periodista dirigió su atención a Wanda Nara y le consultó sobre las recientes declaraciones de Icardi, quien la acusó de haberle sido infiel con Keita Baldé. Wanda, visiblemente incómoda, contestó con un escueto: "No tengo nada para decir".

Al ver que Wanda no quería hablar, el periodista se dirigió a L-Gante para preguntarle su opinión sobre Icardi. El cantante, algo molesto, decidió ignorarlo y respondió con una provocativa pregunta: "Si fueras un insecto, ¿cuál serías?". Ante esto, Rafa Juli le respondió: "¿Y tú cuál serías? Yo no te estoy ofendiendo a ti, a ti te ofendió Mauro Icardi, y tú me estás ofendiendo a mí. No me parece muy 'elegante' lo que estás haciendo, aunque tengas ese nombre".

L-Gante, con una sonrisa irónica, respondió: "Es un juego de preguntas y respuestas". Sin embargo, el periodista, visiblemente molesto, cortó la entrevista, diciendo: "No, no es un juego de preguntas. Es una falta de educación de tu parte. Me parece que eres un maleducado, Elián".