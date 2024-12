"Te voy a arruinar la vida": el testimonio de la niñera de Wanda Nara en la causa por violencia contra Icardi

En el contexto de la complicada separación entre Mauro Icardi y Wanda Nara, el futbolista se vio involucrado en una causa que denuncia violencia de género en su contra. Recientemente, una niñera que fue contratada por Nara ha declarado al respecto, aportando su testimonio a la fiscalía especializada de Tigre, liderada por el fiscal Julio Petrucci.

Según confirmó Infobae, la mujer habló de episodios de presunto maltrato, situaciones de violencia verbal y conductas diferenciadas hacia los hijos de la mediática en el entorno familiar.

La niñera contó que comenzó a prestar servicios el 15 de noviembre pasado en la casa del country Santa Bárbara y relató episodios que vivió desde el primer contacto con Icardi. Y afirmó haber sufrido maltrato verbal por parte del futbolista el día que lo conoció.

“Empecé a trabajar con Wanda Nara el día 15 de noviembre de este año por una agencia, yo soy empleada doméstica, fui contratada por la señora y cumplía mis funciones en Santa Bárbara. Yo empecé un día viernes a trabajar y a Mauro lo conocí el día domingo siguiente, el 17 de noviembre del 2024”, relató. Y agregó: “No compartí con ellos en el mismo domicilio, pero yo sí sufrí maltrato por parte de Mauro ese día domingo que lo conocí”.

Tras ello, la testigo contó que presenció una conversación entre Wanda y el futbolista, donde Icardi expresó frases como: “Te voy a arruinar la vida, vas a ver cómo me las vas a pagar”.

Esa frase se la habría dicho durante una conversación sobre uno de los hijos varones de Wanda, producto de su relación con Maxi López. La mujer escuchó que Icardi le reclamó: “Tu hijo no me tiene que pedir nada a mí, ya se acabó el boludo que le pagaba todo a todos”.

Y rememoró otra conversación que le escuchó a Icardi decirle a otra persona: “El pendejo más grande me pide que le compre hamburguesas para comer con sus amigos y ya dije que no, que no le voy a comprar nada. No le voy a hacer fácil más nada a nadie”.

En ese sentido, mencionó que el destrato hacia los hijos varones de Wanda fue uno de los temas que más destacó la niñera. Dijo que los chicos eran ignorados y desplazados por Icardi y mencionó un episodio en el que el futbolista decidió que ellos comieran primero y, luego, él compartió la mesa únicamente con sus hijas.

“A los nenes los tenía desplazados, los ignoraba directamente. Ese día comieron al mediodía porque yo les serví, pero a la noche comieron primero los varones y, después, él con las nenas. Él quiso que fuera así, yo serví la comida y Mauro dijo: ‘Qué coman primero los nenes’”.

La testigo remarcó que “las nenas sufren mucho”, sobre las dos niñas que Wanda tuvo con Icardi. Destacó que una de ella “el viernes tenía que ir con su papá y no quiso”.

También refirió que la chiquita le contó de otra empleada que les pegaba:“El papá la contrató de vuelta y ella se durmió llorando y me dijo que no que entiende por qué su papá hace esas cosas, esto de contratar a esta persona”.

La niñera que sigue trabajando para Wanda relatos hechos de violencia y manipulación. “Estos días que Wanda estuvo de viaje, estuve con su mamá y me contó que Mauro fue siempre así de manipulador, de malo con Wanda, que nunca le pegó, pero que siempre la violentó verbalmente”.

La mujer además dijo que algo así le comentó una de las hijas de Icardi y que la chiquita recordó un episodio ocurrido en Argentina: “Wanda le dijo a las nenas que la que quería irse, se vaya con ella; y las nenas se fueron con la mamá a un departamento”.

LA DENUNCIA POR VIOLENCIA DE GÉNERO CONTRA MAURO ICARDI

El testimonio de la niñera se suma a la serie de acusaciones cruzadas que han caracterizado la separación de Icardi y Nara. El expediente ya cuenta con una exclusión de hogar y una perimetral contra el futbolista.

Por su parte, Icardi ha manifestado su preocupación por el entorno al que están expuestas sus hijas, apuntando a un estilo de vida desordenado por parte de Nara.

En este sentido, ha solicitado la custodia de las menores, argumentando que ha cumplido con el rol de padre y madre durante los últimos años. Así, mientras Wanda Nara busca mantener la residencia de las hijas en Argentina, Icardi pretende llevarlas de regreso a Europa, argumentando que ese es su hogar natural.

