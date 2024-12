Este miércoles por la noche, la pelea mediática entre Wanda Nara y Mauro Icardi sumó un escandaloso capítulo.

En este sentido, y a través de la emisión de El Diario de Mariana (América), salieron a la luz polémicos chats entre la empresaria y el futbolista, quien habló despectivamente de su exesposa y L-Gante.

LOS POLÉMICOS CHATS ENTRE WANDA NARA Y MAURO ICARDI

“No te cag... por respeto, porque te amo de verdad. Porque el error de hablarle a esa mina fue en caliente por las pelotudeces que hiciste tú.”, leyó Santiago Sposato. “Sería así: te engañé por tu culpa”, interpretó Martín Candalaft, otro de los panelistas del ciclo.

“Pero me da igual ya todo eso, todo esto que hiciste desde hace rato. Quiero que te des cuenta de que estás errando. Y yo me voy a preocupar por ti, porque sos la persona que amo.”, le habría escrito Icardi a Wanda.

“Problema de tus hijos y mío también. Que estás arruinando estar y ser felices toda una vida juntos. Por un negro de mierda. Por un pibe que no va contigo, pero en nada. Me da pena verte hecha mier... como estás. A mí no me podés mentir porque te conozco más que tu mamá.”, señaló el jugador, revelando su pensamiento sobre el cantante de la Cumbia 420.

“Sos una negra villera de mente. Y ni en tus hijos, ni en tu marido, ni en nadie piensas.”, le dijo Icardi. Sin embargo, Wanda Nara fue más allá y manifestó: “Si tanto consideras que ni bola me das, y estamos hace un año separados, ¿para qué me jodes?”. “Porque se te cantó pirarte”, justificó el jugador.

En otro chat difundido, Wanda le hizo un reproche a Icardi por no darle aliento en su carrera laboral como conductora. “Por ahora no me apoyaste en nada. Será el próximo programa que me dé felicidad. Este me lo arruinaste como hacés con todo.”, le manifestó ella.

“Y como sigas en viva cagándote en tu familia, te voy a arruinar la vida directamente de por vida.”, señaló Icardi, quien amenazó a la empresaria.

Con información de América Tv y Los Andes, editada y redactada por un periodista de ADNSUR