El picante mensaje que le mandó Alfa a Romina Uhrig tras encontrarse con Macri: "Acá está, él te va a.."

Walter Alfa Santiago y Mauricio Macri estuvieron en Pepino, el lugar favorito del ex Gran Hermano 2022 en Martínez, provincia de Buenos Aires. El ex presidente de la Nación se mostró muy amable con el ex participante del reality de Telefe.

Posteriormente, Alfa publicó un video con dedicatoria para su excompañera Romina Uhrig, quien en las primeras horas de haber ingresado a la casa más famosa del mundo dijo ser "peronista y kirchnerista".

“Mira, Romina, pera que veas que no es mentira… Yo te voy a decir algo, que a Pepino venimos los que valemos la pena. ¡Acá está, él te va a decir!”, comentó Alfa mientras grababa un video con Macri.

¿Se ganó un enemigo?: Alfa no tuvo piedad y fulminó a L-Gante por la música que hace

“¿A dónde se tiene que sumar Romi?”, le preguntó Alfa a Mauricio Macri. Sin mayores atajos, el político de la oposición dijo: “A Pepino y al PRO”.

Tras el encuentro con Mauricio Macri, Alfa sostuvo que "lo había visto en alguna otra oportunidad, pero es la primera vez que lo veo desde que salí de la casa", precisó el ex participante de Gran Hermano 2022 en diálogo con Primicias Ya.

Alfa indicó que fue una breve charla porque ambos estaban en mesas distintas. "Lo saludé y estuvimos conversando un rato. Hicimos ese video y nada más. Él estaba esperando gente. Quedamos en cenar juntos con un amigo en común en unos días", agregó.

Al finalizar, el ex GH reveló que Romina también habló con el ex presidente. "Vino Romina, estuvo un rato también y se saludaron muy amablemente", cerró.