La advertencia que Alfa le dio a Julieta en Gran Hermano cuando vio que un productor la espiaba

La detención de Marcelo Corazza generó una revolución en el mundo "Gran Hermano". Mientras la justicia investiga las responsabilidades del primer ganador del reality de Telefe y define si lo mantiene preso, surgió un video que generó polémica.

La situación ocurrió en diciembre y tuvo como involucrada a Julieta Poggio, quien en aquella ocasión mientras estaba en la pieza cambiándose, vio la cara de una persona detrás de un espejo que le tiró un beso.

La modelo hablaba con Marcos y Alfa sobre el incidente al que, en un principio, le quitó peso a la gravedad que puede tener la invasión directa a su privacidad, más allá del juego. “Es muy loco lo del celular. Te lo juro. Aparte le vi la cara. Nunca le había visto la cara así a alguien”, comentó. Confundido, Alfa le preguntó: “¿Qué cara?”

Entonces, Julieta dio más detalles de lo que vivió. “Estaba en la habitación, escucho un ruido y veo que había un celular pegado al vidrio. Entonces, como noto que nos estábamos mirando a los ojos, tipo contacto visual, me hacen ‘chuik’ (la onomatopeya de un beso)”, especificó.

La participante detalló que la persona del otro lado del espejo hizo ese gesto con el aparato puesto en el vidrio. “Así hizo. Me tiró un beso. Te juro, primo. Y ahí se fue para atrás y no lo vi más. Le vi la cara con el celular y como lo miré a los ojos no le quedaba otra”, comentó Julieta.

Alfa se mostró preocupado por la situación de la que fue testigo su compañera. “Eso no está bueno. Que aparezca un celular en el vidrio no está bueno porque es una foto que te robó a vos. Ojo”, sostuvo. “No. Debe estar permitido”, devolvió la chica y la transmisión se cortó.