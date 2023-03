Casi se van a las manos: el fuerte cruce entre Alfa y Juan Reverdito antes de entrar a la casa

El viernes, los ex participantes de Gran Hermano regresaron a la casa para celebrar la falsa boda entre Julieta, Nacho y Marcos, los finalistas de la competencia. Sin embargo, horas antes del ingreso se desató una fuerte discusión entre Alfa y Juan Reverdito, quienes estuvieron al borde de las trompadas.

En el video, se puede ver como Alfa se acerca a Juan con una actitud violenta y fue directamente a increparlo. “La con.. de tu madre, vos también vení pel…dale, te voy a matar”, le dijo a los gritos. A lo que Juan le responde: “¿A quién puteás? ¿Cómo dijiste? Con mi vieja no, bobo, con mi vieja no te metas, qué me puteas”.

En la pelea tuvo que intervenir gente para separar a los exparticipantes, se pudo ver a Maxi y Ariel llevando tranquilidad mientras se escuchaban gritos y la cámara se movía no dejando muy en claro lo que pasaba. “Tranquilo Juan, tranquilo Juancito, no vale la pena”, le dice el parrillero al otro exconcursante mientras lo enfoca la cámara.

“Te voy a romper la cabeza, lo voy a cag... a trompadas, cómo me va a insultar así qué le pasa”, le dice Juan a Maxi furioso por lo que había pasado quien le contesta en contra de Alfa: “Dejá bo…, es un enfermo que quiere quilombo, vos tranquilo”.

A pesar de la situación, los ex concursantes se tranquilizaron y entraron a la casa de Gran Hermano como si nada hubiera pasado.