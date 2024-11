El llamativo planteo que le hizo Enzo Fernández a Valentina Cervantes tras su escandalosa separación

Luego de su escandalosa separación, Valentina Cervantes decidió abandonar Londres y regresar a Argentina, donde recibió grandes propuestas de trabajo que comenzaron a clarificar su futuro.

Sin embargo, con el correr de los días se conoció que Enzo Fernández habría iniciado un romance con Nicki Nicole y todo terminó de la peor forma.

El futbolista se encuentra en Londres, donde posee contrato con el Chelsea y le hizo un contundente pedido a su expareja mientras estuvo en el país por la fecha FIFA.

“Él me pidió que los nenes vayan para Navidad. Pero yo recién llego, va a estar complicado. Voy a tratar de hacer lo posible, pero Navidad no creo. Más adelante sí, no tengo problema”, comentó la joven sobre Olivia y Benjamín.

La contundente reacción de Valentina Cervantes tras confirmarse el romance de Enzo Fernández con Nicki Nicole

Posteriormente, Valu Cervantes afirmó que esta decisión estará basada en la visita de los nenes, ya que el jugador estará trabajando, porque sus vacaciones son recién en junio. Eso hace que sí o sí tenga que estar ella en Europa para cuidar a los pequeños durante los entrenamientos de su ex.

“Si juega, dos, tres días, no está. Entonces me quedo yo con ellos, mientras él no esté, por lo menos. Porque Benja tiene un año, es muy chiquito. Y si no está el padre, la madre tiene que estar. Bah, es lo que considero yo ahora. Cuando tengan 10, 14 años, se puede manejar de otra forma. Una cosa es que tenga vacaciones, porque ahí sí está todo el día”, cerró la flamante modelo.

