Revelaron los verdaderos motivos de la separación de Enzo Fernández y Valentina Cervantes. El futbolista de la Selección Argentina y la influencer pusieron fin a la relación, luego de seis años, pero siguen filtrándose detalles de la escandalosa ruptura.

En este marco, Juan Etchegoyen, el conocido periodista de espectáculos, contó nuevos detalles de la separación que sorprendió a más de uno. “Hace unos días se confirmó la separación de Enzo Fernández y la madre de sus hijos, Valentina Cervantes. Esperé para hablar porque quería saber de verdad lo que había pasado y hoy voy a darte detalles”, comenzó diciendo en una nueva edición de su programa Mitre Live.

De esta manera, el comunicador reveló que “se habló en algún momento de infidelidad, situación que ella desmintió, pero a mí me confirman de buena fuente que esos deslices, por llamarlo de alguna manera, existieron, pero que no fue el detonante”.

“El detonante de la separación de Enzo y Valentina tiene que ver con que un día se terminó el amor. Es difícil asumirlo porque tienen una familia, pero esto sería lo que finalmente ocurrió y, acá, por lo que me cuentan, hay un dato concreto de un ultimátum que Enzo le dio a Valentina cuando ella le dijo de terminar la relación”, agregó Etchegoyen.

“Cuando me puse a investigar las razones me dijeron una frase que le habría dicho Enzo a Valentina y es la siguiente: ‘hace lo que quieras, ya no sos mi prioridad’ y eso terminó de complicar todo".

Luego, el periodista brindó más contexto sobre la situación entre el futbolista y la influencer: “Cuando me puse a investigar las razones me dijeron una frase que le habría dicho Enzo a Valentina y es la siguiente: ‘hace lo que quieras, ya no sos mi prioridad’ y eso terminó de complicar todo. Ella decide dejarlo y es ahí donde él se enoja y casi que la invita a irse de Inglaterra. Ella quería tener una vida y Enzo quería que se quede en la casa cuidando a sus hijos. Aparentemente discutieron mucho estos últimos meses por esto. Enzo se habría cansado de decirle que él mantiene todo pero necesitaba que no haga otra cosa que cuidar su familia y ella se hartó porque además obviamente es muy joven”, indicó.

De esta manera, habló sobre el nuevo trabajo de la expareja de Fernández, que firmó con una agencia de modelos. “Y fíjense que ella lo primero que hace es firmar contrato con una empresa argentina de representación, como que necesitaba esa libertad que está teniendo ahora más allá de la maternidad que se ocupó siempre”, cerró.

