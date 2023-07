El dinero no es todo: Romina de Gran Hermano se volvió a separar, rompió en llanto y debe buscar "un alquiler"

Este viernes, Romina Uhrig se quebró al hablar del fin de la relación que mantenía con su marido Walter Festa.

La exparticipante de Gran Hermano, fue convocada para entrar al Bailando 2023 y mientras visitaba el piso de Intrusos para hablar de ese nuevo proyecto laboral, fue consultada por su situación sentimental.

“¿Estás separada? Tus fans dicen que hace mucho no subís fotos con Walter”, le preguntó Pampito y la invitada no esquivó el tema. "Sí, me separé”, reconoció y recordó las idas y vueltas que tuvieron con su pareja.

Y luego se explayó: “Yo ya me había separado de él antes de entrar a la casa y estuve 11 meses separada y bueno nada muchas cosas pasaron en el medio. No veníamos bien yo la verdad que la pasé muy mal”.

Contó que la separación de su pareja la tuvo muy mal de salud y que estuvo a punto de “no entrar a la casa”. Y reveló: “Cuando entré a la casa empecé a comer, yo no comía, estaba muy flaquita, porque todo esto en me hacía mal al estómago. Me acuerdo cuando empecé a entrar a la casa me empecé a sentir bien, empecé a comer”.

"Me duele mucho por las nenas. No es fácil", repitió en Intrusos conteniendo las lágrimas respecto de la "desilusión" que siente tras tomar la decisión ella misma, a dos meses del pedido de casamiento.

De todas formas, reconoció que tiene que "buscar un lugar para alquilar" porque es ella quien se irá de la casa, y que por eso quiere un lugar "más cerca del colegio de las nenas".

Muy movilizada por la situación, la ex GH indicó que, esta vez, fue ella quien tomó la determinación de distanciarse. "Esta vez fue decisión que tomé yo. No nos podemos poner de acuerdo en un montón de cosas", remarcó.

Al finalizar, Romina Uhrig resacó los buenos momentos que compartieron juntos. "Estuve 8 años con Walter, vivimos cosas hermosas, pero ya está", concluyó.