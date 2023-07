Gladys La Bomba Tucumana reveló su triste historia de amor y rompió en llanto: "Estoy muerta en vida"

Este pasado martes, Gladys "la Bomba" Tucumana decidió compartir detalles sobre su situación sentimental y brindó una entrevista en la que habló extensamente sobre su pareja, quien tiene 37 años y recientemente recibió un diagnóstico de cáncer.

En LAM, Ángel de Brito le consultó acerca de si estaba en pareja y la cantante se emocionó: “Lo amo, él sabe porque siempre se lo dije”. Antes de quebrarse, aseguró que no está en un buen momento ya que atraviesa una etapa de distanciamiento con el joven debido a un hecho grave y muy personal.

“Tuve la desgracia de que él se enfermara y quisiera atravesar su enfermedad solo, no quiere que nadie lo acompañe. Estoy quebradísima, muerta en vida. No sé qué hubiera hecho yo en su lugar, pero jamás hubiera hecho eso. Para mí es como si lo conociera de toda la vida”, expresó la artista.

Ante esta dura confesión, la artista aseguró que este triste momento “lo único que me hace bien y me salva es ir a cantar, porque la verdad es muy triste todo lo que me está tocando atravesar”.

“Es muy fuerte para mí decir esto, porque estoy segura que a la edad que tengo y comparando todo lo que fui sintiendo en mi vida, entiendo que es la única vez que amé a alguien tanto tanto como lo amo a él”, remarcó.

Por otra parte, Gladys la Bomba Tucumana reveló que está atravesando momentos difíciles por luchar contra los ataques de pánico.

“Estoy atravesando un momento parecido, no sé si fue por la pandemia o qué pero estoy medicada, con tratamiento psiquiátrico y psicológico también. Sufro de ataques de pánico, es bien feo”, explicó la artista.

Además, también agregó: “No es algo que dejás y ya está. Tuve que volver en febrero. Le pregunto siempre a la doctora cuánto tiempo voy a tener que estar así, porque no quiero tomar pastillas”.