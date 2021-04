Antoine Griezmann se despidió de los entrenamientos del Barcelona para ir directamente al hospital para presenciar la llegada al mundo de su hija Alba Griezmann. Un secreto a voces, porque no había publicado que su pareja, Erika Choperena, estaba embarazada. Aunque está vez Antoine si subió un tweet anunciando la llegada, con día y horario, del nacimiento de su hija.

Lo curioso no es el nombre, ni el horario o que antes de los 30 años, el delantero ya tiene tres hijos. Si no los que los une: además de ser hermanos, los tres comparten su fecha de cumpleaños. Mía, la mayor, nació el 8 de abril de 2016. Amaro llegó tres años después y en 2021 acaba de venir Alba. No van a tener problemas para olvidar la fecha y tampoco para armar un gran festejo para tres.

La relación entre el campeón del mundo en Rusia 2018 y Erika nació cuando el futbolista daba sus primeros pasos en la Real Sociedad. Lo acompañó en su estadía en la capital, cuando pasó al Atlético de Madrid y luego su mudanza a Barcelona. También estuvo firme junto al jugador en sus competencias con la Selección de Francia.

🍼 Alba Griezmann 8 avril 2021 à 10h24. ❤️ Link Tweet de Antoine Griezmann

Ronald Koeman lo espera para que el viernes esté presente en la práctica en las vísperas al partido ante el Real Madrid, el sábado a las 16 (horario argentino). El delantero podría ser de la partida en el encuentro clave por la lucha por el título junto a Lionel Messi. El Aleti sigue puntero con 66 puntos y jugará con el resultado del clásico (enfrenta al Betis el domingo). Los Culés son escoltas con 65 y los Merengues completan el podio con 63 puntos