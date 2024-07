El crudo relato de Santi Maratea: denunció que fue abusado sexualmente por un amigo

En el marco del duelo por la muerte de su padre, Santiago Maratea denunció que fue abusado sexualmente por un amigo de la infancia. El influencer dio a conocer la situación de abuso a través de un video.

Maratea compartió un video dando una reflexión, donde aseguró que “las únicas dos personas que sabía que no me iban a traicionar eran mis viejos”. Dando a entender su “soledad” ahora que perdió a sus dos padres.

Luego, en otro momento, contó la dura situación del abuso sexual con un amigo de la infancia, sucedido hace un año y medio.

“Hace un año y medio me pasó una situación con un amigo de la infancia. Nos habíamos ido de joda, vinimos a dormir a mi casa. En la mitad de la noche me despierto con el guacho arriba mío, besándome, para no ser muy explícito y que me bajen el video”, explicó el influencer.

“Cuando me quise dar cuenta, básicamente ya había terminado. No sé si me estoy haciendo entender, si me explico”, añadió y aseguró que “fue muy raro”. “Hace poco hablaba con un mejor amigo y le contaba sobre esta soledad que siento. Intentando entender por qué las personas que quiero mucho y me quieren mucho me lastiman. ¿Por qué me pasa tantas veces eso en la vida?”, agregó.

No obstante, aseguró que habló con su agresor, “Cuando me junté a hablar fue peor que lo que pasó. Nada mejoró. Soy el sticker de ‘decepcionado pero no sorprendido’”, indicó. “Sé que la mayoría de los hombres canalizan para el orto su sexualidad, les da miedo atravesar las sombras que tienen”, sostuvo Maratea.

Por último, señaló que “Yo no nací en una cajita de cristal, entiendo que el mundo está cagado a palos. El 99% de las personas tienen la cabeza hecha mierda y ese 1% restante, la pasa como el orto por vivir en un mundo tan hostil como este. Todos tenemos sombras, y la mayoría de las personas no las trabajan. Lo sé desde muy chico”.

Si sufrís violencia familiar y/o sexual, o grooming llamá a la Línea 137 opción 1. Un equipo de psicólogas y trabajadoras sociales del Programa las Víctimas contra las Violencias atiende tu llamado o tu mensaje de WhatsApp y te brinda contención e información sobre tus derechos.