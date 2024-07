Flor Vigna reveló la oscura verdad de su separación con Luciano Castro y lanzó una cruda confesión

A casi seis meses de la escandalosa separación, Flor Vigna no se guardó nada y expuso el lado oscuro de su relación con Luciano Castro.

En este sentido, la bailaria brindó una entrevista y confesó el verdadero motivo de la ruptura con el actor, quien se encuentra en pareja con Griselda Siciliani.

“Hay cosas que te pasan por primera vez, yo nunca había vivido una infidelidad de ninguno de los dos lados, entonces me pasa por primera vez y por ahí yo no estoy lista para asumirlo en público”, expuso en diálogo con Gente. Y remarcó: “Aparte que estamos en julio, y el último capítulo de esta novela fue en mayo. Entonces, es todo muy reciente, pasaron solo dos meses”.

"Lo que más me dolió..": Flor Vigna no se contuvo y recordó la escandalosa separación con Luciano Castro

FLOR VIGNA DESCUBRIÓ QUE LUCIANO CASTRO TENÍA UNA DOBLE VIDA

La artista aseguró que haber descubierto la supuesta relación paralela de Castro le sirvió para ponerle un cierre a la relación: “Fue como un mensaje de la vida, de decirme: ‘che, hasta acá llegó esta historia, ¿viste?’”.

Durante la charla, Flor Vigna reconoció que descubrir a Castro con Griscelda Siciliani le afectó más de lo que se imaginaba: “Lo que más me duele es que uno no termina sabiendo mucho en qué confiar, qué fue verdad, qué fue mentira. A veces quedás un poco mal cuando te mienten mucho, como que te quitan la confianza, esa inocencia que uno tiene por tener 20 años menos”.

“En muchas cosas ahora me doy cuenta de que era muy fácil manipularme. Por ahí sería peor si no hubiese existido ni la infidelidad ni todo eso, porque tal vez así me ganaba la nostalgia”, reflexionó.

“Por ahora la vida no nos cruzó, así que estamos bien así. Si no te quedás esperando que el otro sea buena persona y por ahí todavía no le sale. Él es muy nervioso, grita mucho”, remarcó.

“Cuando él quiera hablar, que hable él, lo que estuvo mal o bien. Cada uno necesita su tiempo, por ahí en un tiempo él entiende las barbaridades que dijo”, cerró.