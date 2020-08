BUENOS AIRES (ADNSUR) - El ex presidente Eduardo Duhalde se convirtió en el eje de los cuestionamientos a causa de las declaraciones y advertencias que vaticinó anoche en “Animales sueltos” (América TV), respecto a los comicios electorales en 2021.

“Es ridículo que piensen que el año que viene va a haber elecciones. La gente no lo sabe, no lo lee, o se olvida, pero entre el ’30 y el ’83 hemos tenido 14 dictaduras militares, quien ignore hoy que el militarismo se está poniendo nuevamente de pie en América no conoce lo que está pasando”, dijo el dirigente peronista, al hablar desde su “convicción”.

Duhalde: "El año que viene no va haber elecciones"

De acuerdo con su planteo, Duhalde expresó que en la Argentina podría volver a haber un golpe de Estado si la crisis se agrava y no se llevan adelante consensos. “No va a haber elecciones porque Argentina es la campeona de las dictaduras militares. Por supuesto que puede volver a haber un golpe”, sentenció, ante la mirada sorprendida de Luis Novaresio, conductor del ciclo nocturno.

Siempre según Duhalde, Argentina se dirige hacia “un escenario peor al del 2001”, en un clima que atenta contra la continuidad del gobierno de Alberto Fernández. “Esta es la presidencia más compleja que tuvimos”, señaló.

“La Argentina corre ese riesgo, porque la verdad que esto es un desastre tan grande que no puede llegar a pasar nada bueno. La gente se va a rebelar. Se puede generar un peor clima al que se vayan todos”, añadió, al deslizar una eventual “guerra civil”.