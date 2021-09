Este domingo, los concursantes de Bake Off Argentina debían someterse al primer domingo de eliminación de la competencia, donde tenían que realizar una torta doble altura con decoración estilo candy.

En principio, debía medir al menos 20 centímetros de altura y 16 de diámetro. Por otra parte, tenía que contar con al menos dos rellenos y tres variantes del estilo mencionado. Incluso, las golosinas de la torta también las tendrían que hacer ellos mismos. Para todo esto, contaban con solo dos horas y media.

La comodorense Kalia Manzur eligió hacer una torta tipo chicle chorreado con chocolate (con ganache de chocolate blanco) y un bizcochuelo de banana delicioso, que tuvo 18 centímetros de alto (no logró la altura indicada).

A la hora de la presentación, el jurado fue crítico. "No está del todo prolijo, no parece un trabajo de Kalia", señaló Dolli. Por su parte, Betular agregó: "La presentación no me gusta nada, no es de alguien que viene del arte como vos".

Si bien la devolución del jurado no fue del todo buena, la pastelera de 52 años pudo pasar a la siguiente instancia. Por este motivo, Kalia celebró en redes sociales haber pasado la primera ronda de Bake Off.

"Gracias por el apoyo, los quiero y leo siempre❤️ esto es un juego y amamos divertirnos entre nosotros. A meterle que se viene una gran semana", expresó.

Finalmente, Belén, Gisela y Gabriel fueron los tres que el jurado llamó por considerarlos los que menos lograron el objetivo. En primera instancia, le comunicaron a la docente que seguía en carrera, por lo que todo quedó entre Gisela y Gabriel.

De esta forma, casi a la medianoche se informó el veredicto: “Quien continúa en la carpa de Bake Off Argentina es…Gisela”, anunció la conductora. “Me la vi venir, el resultado es justo”, expresó el taxista en el backstage.

“¿Te vas feliz?”, le preguntó Paula, a lo que él respondió: “Sí, por supuesto”. En ese momento, Pamela fue la primera en tomar la palabra. “Gaby, te felicito por haber participado de Bake Off. Me encanta que estés acá, que puedas expresar tu creatividad a través de las tortas, y ¿por qué no el primer taxista pastelero?”, expresó.

Dolli, por su parte, agregó: “Qué lindo fue conocerte, yo creo que vas a seguir con esta pasión, vas a hacer tortas para tu familia, para tus amigos, y por qué no la changa de, además de hacer taxi, que empieces a vender tortas a los vecinos”.

Por último, Betular cerró: “Gaby, si vos estás acá es por algo, te tenés que ir con una alegría muy grande. Berisso va a tener un gran pastelero, no lo dudo, y andá por ese sueño maravilloso que seguro que lo tenés”.“Infinitas gracias a los tres, a vos Paula, un placer haber estado acá”, finalizó el reciente eliminado.