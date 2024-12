Después de haber sacudido a García Moritán, Mirtha le pidió disculpas y se autodefinió como "picante"

La reconocida conductora argentina Mirtha Legrand realizó una serie de aclaraciones públicas en relación a la reciente controversia generada tras una entrevista que tuvo lugar el pasado sábado en su programa “La Noche de Mirtha” con el exmarido de Pampita, Roberto García Moritán.

En un momento de sinceridad durante la sección de sus habituales mensajes "parroquiales", que se presenta al inicio de cada emisión de su programa de Canal 13, Legrand no dudó en ofrecer una disculpa formal al empresario y político García Moritán, quien fue objeto de comentarios que derivaron en malestar.

"Le pido disculpas, no me gusta que nadie se sienta mal en mi programa", expresó Mirtha, subrayando su compromiso por mantener un ambiente ameno y respetuoso en su espacio televisivo.

La conductora, conocida por su estilo directo y su carácter picante, reconoció que en esta ocasión se excedió con la "picardía" que la caracteriza.

"Yo soy picante, no me gusta hacer un programa aburrido, pero se me fue la mano con la picardía", añadió, demostrando que está consciente de los límites que debe manejar en sus interacciones.

La figura emblemática de la televisión argentina también se refirió a las críticas que ha recibido tras el episodio, aceptando que muchas de ellas son justas. "Me han criticado mucho, seguramente me lo merecía", concluyó Legrand en su descargo, evidenciando una actitud de autocrítica y responsabilidad sobre su rol como conductora.

Este incidente ha generado un gran debate en los medios y entre el público, que ha expresado diversas opiniones sobre el estilo de Mirtha y su forma de abordar temas delicados. La conductora, que ha sido un pilar de la televisión argentina durante décadas, sigue siendo una figura polarizadora que despierta tanto admiración como controversia.