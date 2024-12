Este sábado se emitió otro programa de “La Noche de Mirtha”, y uno de los invitados fue Roberto García Moritán, en el anteúltimo programa de la diva de este 2024.

Tras la escandalosa separación con Pampita, la conductora quiso indagar acerca del presente del exfuncionario porteño, y se generó un tenso cruce.

Moritán se mostró muy indignado con Mirtha, acusándola de ser una “operadora”, al igual que los demás periodistas que lo señalaron como infiel durante la relación con la modelo.

"La escuché decir que estuvo llorando días porque te descubrió un mensaje", soltó Mirtha en torno a Pampita, a lo que Roberto García Moritán negó rotundamente que la modelo le haya encontrado mensajes o audios sobre un engaño suyo.

Al verlo visiblemente molesto y reticente a las preguntas, la conductora no dudó en pararle el carro al exfuncionario porteño: "A nadie le importa que sos funcionario público. Vos eras el marido de Carolina, la modelo número 1 de la Argentina y ese matrimonio, de pronto, se separa, es un escándalo".

Y agregó: "Vos lo das vuelta y lo mezclás con la política y no tiene nada que ver la política. Yo te traje para que cuentes, porque tu vida es un escándalo, no me traigas cosas raras a la mesa", continuó Mirtha, en torno a la necesidad de Moritán de traer cuestiones políticas y asegurar que eso fue lo que llevó a que se separara de la top model. Finalmente, la diva lo trató de hacerse "el bueno".

Ante ello, Moritán devolvió con mala cara: "Estás siendo muy injusta, creo que me estás tratando mal, hay un tono y una búsqueda que no me gusta. Hay un tono muy hóstil y te voy a pedir que lo bajes un poco". La diva continuó: "Ya no sé qué más preguntarte porque negás todo".

"Vos querés que te digan cosas que instalaron los medios de chimentos", se defendió el exfuncionario. "¿Te duele que tenga ya otro novio?", preguntó la conductora, a lo que el exmarido de Pampita respondió: "Sí, me duele. Me sorprendió".