Roberto García Moritán y Mirtha Legrand protagonizaron un tenso intercambio en La Noche de Mirtha (eltrece), cuando la conductora insistió en preguntarle detalles sobre su separación de Carolina “Pampita” Ardohain. A pesar de la incomodidad del momento, Moritán publicó después en su cuenta de Instagram un mensaje aclaratorio en relación a lo sucedido.

El exfuncionario de la Ciudad de Buenos Aires compartió una serie de fotos de la mesa de La Chiqui y, en su publicación, expresó: "Mi respeto y cariño para Mirtha Legrand, siempre tan incisiva como generosa, ¡gracias por la invitación! Era importante para mí respetar a mi familia y concentrarme en transmitir lo vivido y sufrido". Luego agregó: “Ahora, a pensar en lo que se viene”.

El intercambio en la mesa se tornó especialmente tenso cuando Mirtha, sin rodeos, preguntó a Moritán sobre su escandalosa separación. A pesar de que el exministro intentó esquivar algunas preguntas, dejó claro que no había hablado con mayor profundidad en el programa para proteger a su entorno.

La discusión alcanzó su punto máximo cuando la conductora le lanzó: “Qué guerra nos has dado”. A lo que Moritán respondió: “No te la voy a hacer fácil, Mirtha, porque yo tengo una visión muy distinta a la tuya”. Unos minutos después, la pregunta sobre la separación de Moritán con Pampita fue directa: “¿Por qué te separaste? ¿Fuiste infiel?”. “Fue muy brutal lo que viví”, contestó él, confirmando que había perdido peso debido a lo difícil de la situación.

En ese momento, Moritán explicó que aunque no estaba bien con Carolina, lo fundamental era resaltar la "violentísima operación política" que había sufrido, la cual, según él, afectó su matrimonio, su familia y su trabajo. En un tono más serio, añadió: "Yo era ministro de la Ciudad de Buenos Aires y me vi obligado a renunciar por la violencia política que viví". Recordó que un periodista de Canal 9 fue el primero en mencionarlo públicamente, acusándolo de contratar “40 ñoquis”, una denuncia que consideró falsa.

A pesar de su intento por desviar la conversación hacia las dificultades políticas, Mirtha no dejó de insistir sobre su crisis matrimonial. “Eso no me interesa”, le aclaró, y Moritán reiteró que la debacle política había "arrastrado" su relación con Pampita.

La Chiqui volvió a tocar un tema delicado: “¿Es verdad que Pampita encontró el llamado de otra persona?”. Moritán, de manera tajante, respondió: “No”, y insistió en que las acusaciones eran mentiras. Aclaró que su separación se debió a los "momentos difíciles" que atravesaron, sin dar mayores detalles.

Pese a los esfuerzos de Moritán por desviar la conversación, Mirtha no se dejó influenciar y le espetó: “A nadie le importaba tu función pública”.

Más tarde, en su publicación de Instagram, Moritán explicó a la conductora que su silencio se debía al daño que su familia había sufrido: “Me han hecho mucho mal, a mi familia le han hecho mucho mal y creo que mi responsabilidad es ser muy discreto”, dijo. Y fue en ese contexto que subrayó que tanto él como Pampita habían optado por mantenerse reservados respecto a los detalles de su relación.

La conductora no tardó en responder, reforzando su punto: “¡Roberto! Mirá la realidad. Vos eras el marido de Carolina, la modelo número uno de la Argentina. Una mujer que está en todos lados. Y ese matrimonio, que aparentemente era bien avenido, con una chiquita de tres años, de pronto se separa. Es un escándalo”. A pesar de que Moritán intentó poner fin al tema y dirigir la charla hacia su renuncia como ministro de Desarrollo Económico, Mirtha no cedió: “No me traigas cosas raras a la mesa. Yo te traje para que cuentes, porque tu vida fue un escándalo. Yo no sé cómo salís de esto. No sé”.

Con información de La Nación