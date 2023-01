Daniela Celis, quien reingresó a la casa de Gran Hermano gracias a la votación del público en el repechaje luego de ver cómo buscaba vengarse de Thiago Medina, ganándose el apodo de Venganiela, tuvo una polémica reacción tras la eliminación del joven de 19 años.

Daniela se encerró en el baño con Julieta Poggio y lloró desconsoladamente. Luego mostró su furia y tristeza por la salida del joven de González Catán. Sin embargo, los fanáticos del reality cuestionaron su reacción porque “ella misma lo votó”.

“No dejes que esto te ponga mal”, le dijo Julieta. Ante eso, Celis se mostró fuerte y lanzó la frase que generó la euforia de los internautas. “Al contrario, esto me va a hacer más fuerte para seguir. Me lo sacaron, ahora me van a conocer”, lanzó acongojada.

¿Primera y última vez?: Thiago quedó nominado en Gran Hermano y Alfa explotó a puro insulto

Luego, Poggio intentó explicarle que “la gente lo sacó” -ya que recibió el 52,9% de los votos negativos- y que “todo pasa por algo”. Con intenciones de excusarse por su traición a Thiago, Celis manifestó: “Me quedo con que esto es lo que él eligió”.

No te llenes de odio, no quieras irte como Maxi. Ya esta”, aconsejó Julieta por último y ambas se dieron un profundo abrazo. Luego, “Venganiela” se topó con Marcos y Agustín, a quienes les dijo: “La vida real está afuera, esto es un juego”.

“¿Te enojaste?”: Thiago y Nacho cumplieron su promesa, se besaron y provocaron fuertes celos en Daniela

Mientras se peinaba frente al espejo, y se limpiaba la cara por su lágrimas, llegó Nacho al baño de la casa y lloraron los dos juntos. “Por lo menos sabemos que va a estar contento con sus hermanos”, expresó el participante que quedó muy triste por la partida de Thiago.